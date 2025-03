Prijavljen poskus ugrabitve otroka! Fantku (9) ustavil bel kombi, nato ponudil denar, da gre z njim

Iz Srbije poročajo o poskusu ugrabitve otroka. Fantka (9) naj bi tako v Beogradu prestregel neznani mladoletnik in mu ponudil denar, da bi se z njim usedel v kombi, navaja Informer. Kot je neuradno izvedel omenjeni portal, se je poskus, »očitno ugrabitve«, zgodil v petek okoli 15. ure nedaleč od osnovne šole na Voždovcu.

Primer policija intenzivno preiskuje

»Sumijo, da je fanta prestregel najstnik, ki ga ne pozna, in mu ponudil 200 dinarjev, da se usede v bel kombi. Fant naj bi opazil, da v kombiju sedi voznik, ki ga ni mogel videti, ker so bila stekla zatemnjena. Deček ga na srečo ni poslušal in je nadaljeval pot do svoje hiše, kjer je staršem povedal, kaj se je zgodilo. Primer so prijavili policiji, ki išče vozilo, voznika, in najstnik, ki je otroku ponujal denar,« so še navedli srbski mediji.

Primer policija intenzivno preiskuje.