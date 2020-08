Prijatelji so jo poklicali: Tvoj oče svojo smrt prenaša v živo

Simbolična fotografija. FOTO: Pixabay

SOS

Če čutiš hudo duševno stisko ali imaš samomorilne misli, poišči strokovno pomoč v organizacijah, ki nudijo neposredno pomoč. Lahko se obrneš na svojega osebnega zdravnika ali na:



112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč)

116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan)

116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro)

01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)

031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24h/dan)



Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.

Za odrasle so v zdravstvenih domovih brezplačno na voljo delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo. Prav tako so na voljo brezplačna svetovanja v svetovalnicah Posvet:



031 704 707, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. – Psihološke svetovalnice Posvet v naslednjih krajih: Ljubljana, Kranj, Postojna, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Sevnica in Koper (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 12. in 19. uro)



031 778 772, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. – Psihološki svetovalnici Posvet v Celju in Laškem (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro)

Iz Velike Britanije prihaja tragična zgodba. Uspešen osebnije bil star komaj 50 let, ko si je vzel življenje, svojo smrt pa v živo prenašal na Facebooku. Njegova ljubljena hči(23), ki je ves čas bitke z duševno boleznijo podpirala svojega očeta, je za tragedijo izvedela, ko so jo prijatelji obvestili o pretresljivi objavi na Facebooku.Zgodilo se je v soboto, 11. julija. Prebudili so jo piski številnih sporočil prijateljev, ki so jo želeli obvestili, kaj namerava njen oče. Ko je prišla do njegovega stanovanja, so bili tam že policisti in reševalci, ki je niso spustili notri. »Potem je prišel izvidnik in mi dejal, da ne diha,« se dogajanja spominja skrušena hči. Nato so sledile besede, naj se pripravi na najhujše.Lucy je bila razočarana tudi nad odzivom podjetja Facebook, saj so pretresljivo objavo še ves dan pustili vsem na očem, kljub številnim pozivom in prošnjam, naj jo umaknejo. Zatajile naj bi tudi številne skupine za pomoč duševnim bolnikom, kjer naj bi mlada samohranilka naletela na gluha ušesa.Kot še poroča Mirror, se je po pretresljivi objavi na Facebooku k Jonathanu domov odpravil tudi eden od prijateljev, a je bil tudi on žal prepozen, saj so bile tam že prisotne intervencijske službe.