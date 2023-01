Prijatelji se poslavljajo od Ivane (24), ki so jo našli mrtvo: na njej znaki nasilja

Prijatelji se poslavljajo od srbske študentke Ivane K. (24), ki naj bi jo na božični večer ubil J. G. albanskih korenin iz Črne gore v najetem stanovanju v Beogradu. Dekle iz Vojvodine je imelo otekline na vratu, poškodovane ustnice, oko in roke. Našli so jo mrtvo z dvignjeno majico in odpetimi hlačami.

Osumljeni za njen uboj je J. G., ki naj bi jo zadnji videl živo. J. G. je delal kot vodnik planincev na Prokletijah, z Ivano pa sta se spoznala na eni od gorskih tur. Na svojem družbenem omrežju je pogosto delil fotografije z gora, narave, potokov. Predstavljal se je kot velik ljubitelj narave in podeželskega življenja.

O tem, da sta se Ivana in J. G. dobro poznala, pričajo tudi fotografije, ki jih je J. G. objavil na instagramu, potem ko so Ivano našli mrtvo. Na fotografijah sta nasmejana v prazničnem vzdušju okraševala novoletno jelko.

Prijatelji so se od pokojne Ivane poslavljali na družbenih omrežjih.

»Ni več moje amazonke, umrla je v rokah monstruma. Bila je čudovita oseba in planinka. Draga moja mala deklica,« je napisal Ivanin prijatelj, ki je ob teh besedah objavil še dve fotografiji – Ivane v gorah in nasmejane Ivane v družbi psa. Pod to objavo so se zvrstili številni komentarji, ki so se z žalostnimi zapisi poslovili od mladega dekleta.