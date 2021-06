Prijatelji po letalski nesreči pretreseni: v šoku in brez besed

Miro Majcen, slovenski fotograf, ob svoji fotografiji Rolling Stonesov leta 2021. FOTO: Jure Eržen, Delo

Trojan T28-B je v nedeljo popoldne strmoglavil nad Češko. Na vzrok, kaj se je zgodilo, da je letalo padlo, se prelomilo na pol in zagorelo, bo treba še nekaj časa počakati. Češka preiskovalna komisija nesrečo preiskuje. Kot smo poročali, je v nesreči umrla ena oseba, druga je bila prepeljana v praško bolnišnico. Hudo poškodovan je slovenski državljan, priznani fotograf, ki je fotografiral za Red Bull. Podjetje namreč podpira adrenalinske športe, tako je tudi glavni pokrovitelj akrobatske skupine Flying Bulls.Letalo se je vračalo z mitinga na Poljskem in na poti proti Salzburgu strmoglavilo. Majcen je padec preživel, kot smo neuradno izvedeli, s hudimi opeklinami. V bolnišno v Prago so ga prepeljali s helikopterjem.Pri Red Bullu v Avstriji so nam povedali, da so ob nesreči pretreseni. »Žalostni smo ob smrti pilota(54), ki se je smrtno ponesrečil nad češko vasjo Zvíkovské Podhradí v nedeljo, 20. junija. Rainer je bil na poti domov v Salzburg. Bil je spoštovan in izkušen pilot in naš dragi prijatelj.« Dodali so, da je bil poškodovani potnik iz letala prepeljan v bolnišnico. »Želimo mu popolno okrevanje.«Rainerjevi prijatelji v Flying Bulls so šokirani: »Ostali so brez besed in v poku po tragediji, ki se je zgodila. Z mislimi so pri njegovi družini.«