Pridržali politika in tri policiste, ki naj bi prikrivali informacije o prometni nesreči

Hrvaška policija je davi v Slavoniji po neuradnih informacijah pridržala predsednika vukovarsko-sremske županije in člana vladajoče stranke HDZ Damirja Dekanića ter tri policiste, poročajo hrvaški mediji. Sumili naj bi jih, da so prikrivali informacije o prometni nesreči, v katero je bil s službenim vozilom vpleten takrat vinjeni Dekanić.

Preiskavo vodi policijski urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Poleg Dekanića so po pisanju portala hrvaškega časnika 24sata pridržali policijskega šefa izmene, ki je bil dežuren v času nesreče, policistko, ki je zavarovala kraj nesreče, ter policista, ki je preiskoval kraj nesreče. Pridržali naj bi še dva druga osumljenca.

Nesreča se je zgodila sredi lanskega aprila v kraju Cerna, a uradno še vedno ni znano, kdo je vozil službeno vozilo, ki je zletelo s ceste. Dekanić, ki so mu po nesreči v krvi izmerili 1,44 promila alkohola, je zagotavljal, da avtomobila ni vozil on, ampak njegov prijatelj Krešimir Bičanić, nekatere od prič pa so trdile nasprotno.

Avtomobil vozil Dekanić?

Hrvaški mediji po današnjih aretacijah sklepajo, da so preiskovalci ugotovili, da je avtomobil vozil Dekanić in da je po nesreči vplival na druge, da so prikrili resnične informacije.

Današnjo policijsko akcijo je že komentirala tudi opozicijska poslanka Sandra Benčić. Če se izkaže, da je omenjeno res, je po njenem mnenju »to dokaz, da je HDZ ne samo zasužnjil celotno državo in vse njene institucije, ampak da onemogoča neodvisno delo temeljne službe, ki zagotavlja varnost državljanov, torej policije«. »Upam, da vsi razumemo, kako resno je to,« je opozorila v izjavi za medije.