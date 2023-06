Pricurljale podrobnosti ropa razposajene Miki: ukradla več kot milijon evrov, jo je fant zvabil v past?

Mirnesa S. (42), doma iz Busovače, je skupaj s fantom Robertom S. (29) iz nemškega podjetja, kjer je bila zaposlena, lani ukradla več kot milijon evrov. Po poročanju nemških medijev se je na koncu predala policiji, njen fant pa je na begu.

Mirnesa, ki je v Stuttgartu znana tudi z vzdevkom Miki, ima bosansko-hercegovske korenine in je, preden se je zaposlila v tem podjetju kot operaterka v klicnem centru, delala kot natakarica. Po poročanju medijev je nanjo močno vplival njen 13 let mlajši partner.

Po besedah ​​državnega pravobranilca sta Mirnesa S. in Robert S. načrtovala velik rop in družbi za prenos denarja Prosegur ukradla 1,25 milijona evrov. Mirnesi in enemu od Robertovih sostorilcev, ki naj bi organiziral njun pobeg, bodo v Stuttgartu kmalu začeli soditi zaradi skupne tatvine. Tiskovni predstavnik sodišča nemškim medijem ni mogel sporočiti natančnega datuma začetka obravnave.

Spoznala sta se v kavarni

Mediji poročajo, da je Roberta spoznala v kavarni v Stuttgartu, medtem ko sta bila oba v družbi prijateljev. Omenila mu je, da dela v Prosegurju. V priljubljenem šarmerju je videla svojo priložnost. Dogovorili so se za srečanje.

Srečanja med Robertom in Mirneso se je udeležil tudi Robertov prijatelj Marko I. (45). Moška sta se hitro lotila dela in Mirnesovo vprašala, ali lahko Prosegurju ukrade denar, a je to zavrnila. Toda Robert se ni dal: laskal ji je, govoril, da si želi biti z njo, in ji obljubil, da jima nikoli več ne bo treba delati, ko bosta imela denar.

Po obtožnici je Robertu v dveh tednih uspelo Mirneso prepričati v zločin, pišejo nemški mediji.

42-letnica je 14. oktobra 2022 odšla v službo in okoli 15. ure v skrinjico neopazno zložila skoraj 80 svežnjev bankovcev po 100 in 200 evrov. Zunaj jo je čakal Robert v mercedesu. Nato se je začel njun filmski beg. Po poročanju nemških medijev sta se znebila Mirnesinega telefona in se odpeljala na Dunaj, kjer ju je čakal Marko I.

Velik del plena zadržal

Robert je Mirnesi dal 20.000 evrov, preostali plen pa zadržal. V naslednjih dneh je Marko I. Mirneso s pomočjo tihotapcev odpeljal najprej na Hrvaško, nato pa v Srbijo. Trojica se je veselila milijonskega ropa. A novo skupno življenje brez finančnih skrbi, ki ga je Robert obljubljal Mirnesi, se je za svetlolasko hitro spremenilo v pekel. Robert S. ni želel imeti ničesar več z njo. Ko se je zaradi tega pritožila, ji je zagrozil.

Na koncu se je prestrašila in pobegnila v Črno goro. Potem je prek odvetnika stopila v stik z nemškimi oblastmi in sporočila, da se želi predati. Nemški mediji so poročali, da je 23. januarja letos pristala na letališču v Stuttgartu, kjer so jo aretirali. Medtem ko je v zaporu, domnevajo, Robert S. zdaj ves plen zapravlja sam. Mirnesin odvetnik podrobnosti postopka pred začetkom sojenja ni želel komentirati, poroča 24sata.hr​​​​.