Kako natančno so preiskovalci zločinov po grozljivi najdbi 77-letnega Stanislava Knaflja v gozdu pri Zgornjih Duplicah 19. marca lani prečesali tamkajšnjo širšo okolico, priča tudi podatek, da so med vejevjem našli celo zaščitno obrazno kirurško masko. Natančno so jo pregledali in na njej našli biološko sled Roberta J. Gre za starega znanca policije in tudi sodišč, saj je bil v preteklosti obsojen za tatvine in vlome. Stanislav Knafelj je umrl brutalne smrti. FOTO: Dejan Javornik Na sodišče pa je bil vabljen na predlog Andreja Gerloviča, zagovornika 24-letnega Marka Belcla. Slednji je le ed...