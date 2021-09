Pri Zadru izbruhnil požar, hiše so rešili (VIDEO)

V ponedeljek popoldan je pri Ražancu, nedaleč od Zadra, izbruhnil požar. Gasilci so se vso noč borili z ognjenimi zublji, ki so ogrožali hiše, a gašenje jim je močno oteževala močna burja. Požarna linija je bila dolga več sto metrov.Hrvaški mediji poročajo, da so gasilci hiše uspeli rešiti in uspešno nadzirajo požar. »Hiše v naselju Stojići so rešene in 95 odstotkov požara je lokaliziranega. Aktivna je še približno 150 metrov dolga linija, a ta ne prestavlja velike nevarnosti,« je v telefonskem pogovoru za HRT dejal predstavnik gasilcev