Pri sosedih odjeknila žalostna vest, umrl otrok, okužen s koronavirusom

Hrvaško pretresa vest, da je zjutraj zaradi posledic covida 19 umrl komaj 11-letni otrok. Kot poroča Jutarnji list, je predstojnik inštituta za nalezljive bolezni Goran Tešović dejal, da otrok ni imel predhodnih bolezni ter da je bil pri njem potrjen virus.

»Natančen vzrok smrti bo ugotovila obdukcija, podatki, ki jih trenutno imamo, pa so, da je imel predvčerajšnjim povišano temperaturo, vneto grlo, glavobol ter da se je slabo počutil, kar je pogosta klinična slika. Žal je bila smrt razglašena danes zjutraj ob 5.20. Otrok je bil star 11 let in pet mesecev,« pravi Tešović in poudarja, da so takšni izidi zelo redki, a mogoči.