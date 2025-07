Pri Šibeniku iz morja izvlekli truplo 47-letnega slovenskega turista (FOTO)

Pretresljiva novica prihaja iz Dalmacije, kjer so pri kraju Zečevo našli truplo slovenskega turista. Na pomoč so priskočili hrvaški gorski reševalci, ki so njegovo telo izvlekli iz morja. V bližini je bila nasedla tudi jadrnica s slovenskimi oznakami, piše 24sata.hr.

Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS) iz Šibenika je v četrtek zvečer prejela klic tamkajšnje policije. Obvestili so jih, da se v marini Kremik nahaja moško truplo in zaprosili za pomoč pri njegovem izvleku iz morja.

FOTO: HGGS

Na teren so se nemudoma odpravili štirje reševalci, ki so se usmerili proti Zečevu, kjer so ob skalnati obali v morju res opazili truplo. V plitvini nedaleč stran je bila nasedla jadrnica z oznakami Republike Slovenije.

Reševalci so hitro začeli z zahtevnim izvlekom, truplo pa so nato predali pomorski policiji. V akciji so sodelovali tudi člani prostovoljnih gasilskih društev Rogoznica in Primošten. Pokojnega so prepeljali na oddelek za patologijo šibeniške bolnišnice.

FOTO: HGGS

Po opravljeni obdukciji je policija potrdila, da je bila smrt posledica utopitve. Gre za 47-letnega moškega iz Slovenije, so sporočili iz šibeniško-kninske policije.

Iskreno sožalje reševalcev

»Ob tej priložnosti izrekamo iskreno sožalje družini in prijateljem pokojnega,« so zapisali pri HGSS Šibenik, kjer so se znova izkazali s hitro in požrtvovalno intervencijo v težkih razmerah.

Kaj je pripeljalo do tragedije in ali je prišlo do nesreče na jadrnici, za zdaj še ni znano. Preiskava okoliščin še poteka.