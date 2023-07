Pri Kornatih trčila gliser in jadrnica, polna Slovencev (FOTO)

V nedeljo okoli poldneva sta blizu otoka Balbra Mala kornatskega arhipelaga trčili plovili, jadrnica in gliser. Ena oseba je bila poškodovana in je bila nemudoma evakuirana na policijski čoln, nato so jo z njim v spremstvu zdravniškega osebja odpeljali v marino Dalmacija, od tam pa v zadrsko splošno bolnišnico.

Poročilo o nesreči razkriva, da je bilo na jadrnici v času nesreče pet oseb (dva odrasla in dva otroka), vsi državljani Republike Slovenije, ki v trčenju niso bili poškodovani. Z njimi je bila voditeljica jadrnice, rojena leta 1988, ki je utrpela odprti zlom noge.

Na drugem plovilu, ki je bilo udeleženo v nesreči, sta bila Slovenca, ki sta jo odnesla brez poškodb.

Nesreča Slovencev se je zgodila pri manjšem hrvaškem otoku Balabra Mala. FOTO: MMPI

Jadrnica, ki je v lasti hrvaškega čarterskega podjetja, je bila v nesreči precej poškodovana, medtem ko na drugem plovilo niso bila toliko opazne. Do onesnaženja morja in okolice ni prišlo.

Kaj je razlog nesreče, Luška kapetanija Zadar še raziskuje.