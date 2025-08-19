Pri Fernetičih prijeli Romunko, zaradi katere je umrl 88-letnik

Italijanski policisti na meji s Slovenijo še vedno izvajajo nadzor in na prehodu Fernetiči se je njihov trud pred dnevi več kot obrestoval. Ustavili so namreč avto francoskih registrskih oznak, v katerem sta bila državljana Romunije, moški za volanom, na sopotnikovem sedežu pa ženska. Prav slednja se je skoraj eno leto izmikala roki pravice, čeprav je bila zaradi hudega kaznivega dejanja obsojena.

Romunko, rojeno leta 2003, so nemški policisti s pajdaši prijeli aprila lani, ko naj bi skupina oropala 88-letnega moškega. Pred tem so ga omamili s prepovedanimi drogami in moški je nekaj dni pozneje zaradi zastrupitve umrl. Posledično so omenjeno Romunko obsodili zaradi ropa v oteževalnih okoliščinah in nenaklepnega uboja, ker mladenka nikoli ni prišla na prestajanje kazni pa so nemške oblasti zoper njo razpisale mednarodno tiralico.

Da jo iščejo nemški kolegi, so tržaški policisti ugotovili med kontrolo njenih osebnih dokumentov in prstnih odtisov ter jo aretirali, piše Primorski dnevnik. Policisti so tudi sprožili postopek za njeno izročitev Nemčiji.