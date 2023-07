Pri Dubrovniku nasedla hrvaška ladja s potniki (FOTO + VIDEO)

Na kamnito obalo otoka Šipan je nasedla skoraj 25 metrov dolga ladja potniška ladja, ki se je pri tem začela potapljati. Šlo naj bi za ladjo Mirabela, ladjarja iz Krila Jesenice. Potnike in posadko so uspešno evakuirali – nesrečne potnike naj bi po poročanju spletnega portala Morski.hr rešila ladja Solaris.

V nesreči na morju ni bil nihče poškodovan, je pa bilo v času trčenja na plovilu menda 32 oseb. Drugi hrvaški spletni portal Dnevnik.hr poroča, da je bilo na ladji 25 duš – 20 potnikov in pet članov posadke. Klic na pomoč naj bi sprožil voditelj, ki je tudi hkrati lastnik barke.

Aktivirali potapljače

Del ladja je potopljen pod vodo, medtem ko je v rezervoarjih okoli tisoč litrov pogonskega goriva dizel. Za zdaj ni videti, da bi prišlo do onesnaženja morja in morskega okoliša. Po nesreči so bili za pregled nasedle ladje aktivirani tudi potapljači, po vseh pregledih in morebitnih delih, pa se bo lastniku naložilo odstranjevanje razbitine, kjer se bo preučilo vzroke za nesrečo na morju.

Bralka Monika nam je fotografije v sredo ob 10.50 nasedle ladje poslala v petek, dva dni po dogodku. Očitno je do takrat še niso uspeli rešiti.

Potnike so rešili, ladje še ne. FOTO: Bralka Monika M.