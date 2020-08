Pri Cresu zagorel gliser, rešili so se s skokom v morje

Pred obalo Cresa je zgorel in potonil gliser. Nacionalni sedež za usklajevanje iskanja in reševanje na morju (MRCC) na Reki je bil o požaru na manjšem gliserju obveščen ob 13.45 uri. Dve osebi z gliserja je pobralo drugo plovilo in prepeljalo do obale, poročajo hrvaški mediji.MRCC je sporočil, da se je vse odvijalo zelo hitro, tako da sta osebi z gliserja zapustili kraj dogodka preden je tja prišla luška kapitanija. Tip plovila ni poznan, kot tudi ne identiteta potnikov na njem, ki jih oblasti sedaj iščejo, da bi razjasnili, kaj točno se je zgodilo.Po besedah priče se je gliser vnel, ko so izpluli, približno morsko miljo stran od obale. Prostovoljni gasilci iz Cresa so razkrili, da je gliser zgorel in potonil zelo hitro, v 10 do 15 minutah, še preden so na kraj lahko prišli gasilci. Potniki z gliserja so se pred ognjenimi zublji rešili s skokom v morje, na pomoč pa so jim prišla bližnja plovila. Nihče izmed potnikov naj ne bi bil poškodovan. Gasilci domnevajo, da je počila cev za gorivo, ki se je nato razlilo in zagorelo.