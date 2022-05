Pri Bihaću izbruhnil požar: prizori so strašni (VIDEO in FOTO)

V tovarni Austrotherm blizu Bihaća je davi izbruhnil ogromen požar. Policijske enote in gasilci so že na terenu, kjer poskušajo pogasiti ogenj, so iz unsko-sanskega kantona potrdili za hrvaško televizijo N1.

Vzrok za požar še ni znan, gasilci pa si trenutno prizadevajo, da se ogenj ne bi razširil, je pojasnil tiskovni predstavnik unsko-sanskega kantona Adnan Beganović. Prav tako še ni znano, ali je bil v požaru kdo poškodovan. »To bomo vedeli, potem ko ustavimo ogenj in opravimo preiskavo.«

Austrotherm je avstrijsko podjetje, ki je v Bihaću začelo delovati leta 2018, proizvaja pa toplotno izolacijo.

Na strani na facebooku občine Bihać so zapisali, da so bili o požaru obveščeni ob 7.05. Poročajo, da po prvih informacijah ni poškodovanih, je pa nastala ogromna materialna škoda.