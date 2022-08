Pri Beli hiši udarila strela: dve osebi umrli, še dve v kritičnem stanju (VIDEO)

Po četrtkovem udaru strele v Washingtonu v bližini Bele hiše so štirje ljudje utrpeli hude poškodbe in so v kritičnem stanju, so bile prve informacije predstavnikov reševalnih služb iz ameriške prestolnice. Vse poškodovane so prepeljali v bližnje bolnišnice, od koder pa so kasneje sporočili, da sta dve osebi žal umrli.

Strela je udarila v park Lafayette v neposredni bližini Bele hiše, pri čemer so štirje ljudje, dva moška in dve ženski, utrpeli hude poškodbe. Zaradi lokacije incidenta so žrtvam med prvimi pomagali pripadniki tajne službe ZDA, poroča britanski BBC.

Na fotografijah s prizorišča, ki so jih washingtonski gasilci in reševalci objavili na družbenih omrežjih, je videti več reševalnih vozil in vsaj eno gasilsko vozilo z utripajočimi lučmi. Del parka so začasno zaprli za obiskovalce.

Ameriško prestolnico je sicer v četrtek zvečer zajelo močno neurje, zaradi katerega je ameriška nacionalna meteorološka služba izdala tudi vremensko opozorilo.