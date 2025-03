Pri 76-letniku opravili hišno preiskavo, kar so policisti našli, vas bo šokiralo

Hvarski policisti so preiskali dom in druge prostore prebivalca Starega Grada na Hvaru in našli neverjeten arzenal orožja in razstreliva.

Po izjavi policije so 76-letniku odvzeli:

dve avtomatski puški in devet zabojnikov streliva,

987 kosov različnega streliva,

500 gramov eksploziva TNT,

4722 gramov komercialnega razstreliva,

13 ročnih granat,

3 protipehotne mine,

2 dimni kartuši,

eksplozivni ojačevalec,

2 kosa svetlečih trombonskih min,

30 kosov elektrodetonatorske kapsule,

420 kosov detonatorske kapsule,

640 cm počasi goreče palice,

vlečni vžigalnik z detonatorsko kapico,

vžigalnik za ročno granato.

Zoper občana bodo podali kazensko ovadbo pristojnemu občinskemu državnemu odvetništvu, ovadili pa ga bodo tudi zaradi kršitve zakona o nabavi in ​​posesti orožja, so ob tem navedli hrvaški mediji.