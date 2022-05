Pretresljivo slovo Periševe sestre: Pogrešam te, brat moj, vzeli sta te Sava in Donava

Mateja Periša so v torek pokopali na pokopališču Lovrinac v njegovem rodnem Splitu, na tiktoku pa je Andrea Periš objavila posnetek. »Enostavno nikoli več ne bom šla v Beograd na vodi, niti se ne bom sprehajala po Beton Hali, sploh pa ne bom vstopila v klub Gotik ... Matej, vsi te imamo radi,« je zapisala Andrea.

Andrea Periš žaluje. FOTO: Tiktok, zaslonski posnetek

Na istem profilu je bil objavljen še en videoposnetek, posvečen Perišu. »Pogrešam te, brat moj, upam, da si končno našel svoj mir, hvala, ker si obstajal, vzeli sta te Sava in Donava, Hrvaška te čaka in širi krila, počivaj v miru, tvoja sestra te ljubi najbolj na svetu,« se glasi opis videa, v katerem so bile objavljene Matejeve fotografije. Oba posnetka si lahko ogledate tukaj.

Matejeva sestra je na tiktoku objavila ganljivo posvetilo Mateju. FOTO: Tiktok, zaslonski posnetek

K zadnjemu počitku so ga pospremili z belim cvetjem in pesmijo Oliverja Dragojevića

Mateja so pokopali v torek malo pred 12. uro. Ob njegovem grobu (v zidni grobnici) so bili venci bele rože, mladeniča pa so k zadnjemu počitku pospremili s pesmijo Oliverja Dragojevića Moj lipi anđele. Počival bo nedaleč od svojega najboljšega prijatelja, ki je življenje tragično izgubil na motorju, na enem od vencev pa je pisalo »Učiteljica te ljubi« ...