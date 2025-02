Pretresljivo odkritje v Kruševcu: sredi noči v vodnjaku zagledali truplo

V naselju Šanac v Kruševcu so pripadniki gasilsko-reševalne enote iz tega mesta danes zjutraj iz vodnjaka izvlekli truplo neznane osebe, poroča srbski Kurir.

Po neuradnih informacijah medija so policija in gasilci okoli 4. ure prejeli prijavo, da so na večmetrski globini v vodnjaku opazili truplo.

Gasilci reševalci so v le nekaj minutah prispeli v kraj Šanac in izvlekli truplo iz vodnjaka, je za Kurir povedal dobro obveščen vir. Kot je dodal, je nato policija ob prisotnosti tožilca opravila ogled kraja dogodka.

Preiskava je v teku, pristojni ugotavljajo identiteto osebe, prav tako tudi način, kako je končala v vodnjaku.