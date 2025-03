Pretresljivo odkritje: novi podatki v primeru izginulega dvoletnega dečka Émila (FOTO)

Primer tragično preminulega dvoletnega Émila Soleila, ki je izginil julija 2023 v francoskih Alpah, še naprej buri duhove. Njegove posmrtne ostanke so našli šele marca 2024, zdaj pa preiskovalci sumijo, da je bilo telo prestavljeno, preden je bilo odkrito.

Émile je bil na obisku pri starih starših v majhni alpski vasici Haut-Vernet, ko je 8. julija 2023 izginil. Kljub obsežni iskalni akciji, v kateri so sodelovali policisti, vojaki, reševalni psi in helikopter, dečka niso našli.

FOTO: Clement Mahoudeau Afp

Preiskava se je nadaljevala več mesecev, novembra 2023 pa je njegova mama v javnem pozivu še vedno upala, da bo njen sin najden živ.

Pretresljivo odkritje

Marca 2024 je pohodnica blizu Haut-Verneta naletela na otroško lobanjo in jo prinesla na policijsko postajo. Testi DNK so potrdili, da gre za posmrtne ostanke malega Émila. Kasneje so v bližini našli tudi njegova oblačila.

Sume vzbuja nenavadno stanje posmrtnih ostankov

Francoski tožilec Jean-Luc Blachon je sporočil, da so forenzične preiskave pokazale, da se otrokovo telo ni razkrajalo na kraju najdbe, temveč je bilo tja prestavljeno. Poleg tega je imel deček poškodbe obraza, kar nakazuje na nasilje.

Preiskovalci so 25. marca 2025 v La Bouilladisse na jugovzhodu Francije zasegli in odpeljali prikolico za konje s posesti starih staršev Émila Soleila, francoskega malčka, ki so ga našli mrtvega po izginotju leta 2023. Prikolico so odvzeli kot del preiskave njegove smrti. FOTO: Clement Mahoudeau Afp

FOTO: Clement Mahoudeau Afp

Novinar Damien Delseny iz časnika Le Parisien je razkril, da preiskovalci sumijo, da so bili posmrtni ostanki shranjeni na »sterilnem mestu«, kot je zamrzovalnik ali omara, kjer niso bili izpostavljeni vremenskim vplivom.

Skrivnostne aretacije in vprašanja brez odgovorov

Marca 2025 so policisti aretirali Émilove stare starše in dva njuna otroka zaradi suma umora in prikrivanja trupla. Dva dni kasneje so jih izpustili, njihovi odvetniki pa so odločitev pozdravili kot »olajšanje«.

Marie in Colomban Soleil, starša dečka FOTO: Miguel Medina Afp

Primer Émila Soleila še vedno ostaja nerešen, preiskovalci pa upajo, da bodo z nadaljnjimi analizami in preiskavami našli odgovore na številna odprta vprašanja, poroča ladbible.com.

