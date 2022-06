Pretresljivo dogajanje v hrvaškem nočnem klubu, 90 ljudi potrebovalo zdravniško pomoč (VIDEO)

Sinoči ob 1.25 je neznanec v nočnem klubu Central na ulici Trg Gaje Bulata v Splitu med množico ljudi vrgel solzivec, poroča hrvaški portal 24sata. Ob prihodu gasilcev in policistov je bil klub že skoraj prazen, notri je ostalo le 12 ljudi, ki so jih evakuirali. Storilca še niso našli.

Gasilci JVG Split so objavili tudi posnetek dogajanja.

Približno 90 obiskovalcev kluba je oskrbela tamkajšnja ekipa nujne medicinske pomoči. Večini so izpirali oči in dihalne poti, štiri osebe pa so med begom iz kluba utrpele lažje poškodbe, kot so ureznine in udarci.

Na kraju incidenta so policisti opravili ogled. Kazenska preiskava je v teku.