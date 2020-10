Pretresljivo: devetmesečni fantek se je utopil, mamica se je izognila zaporu

Srbkinjo (24), za katero je tožilec zahteval dve leti zapora, ker je svojega otroka pustila brez nadzora, ta pa se je nato utopil v kadi, je sodišče v Montpellieru v Franciji izpustilo na prostost.



Tragedija se je po poročanju francoskega portala Midi libre zgodila 7. oktobra lani, ko je bila mati sama v stanovanju s tremi majhnimi otroki. Devetmesečnega sina je dala kopat v kad, druga dva otroka, stara tri in pet let, pa je pustila, da sta pazila na bratca, saj je bilo njej zaradi trebušnega virusa slabo. Nekajkrat je preverila, kaj se dogaja z otroki, ko pa je nazadnje vstopila v kopalnico, je bil dojenček mrtev, saj se je utopil. Usodne zadnje minute Ob razglasitvi sodbe je bilo v dvorani slišati ječanje in vzdihe matere. »Vem, da sem kriva, a nisem želela, da se to zgodi,« je nagovorila sodišče. »Mož je bil v zaporu, z menoj je bila mladoletna sorodnica. Starejša otroka sta se kopala, dojenček pa je imel vročino in želela sem okopati tudi njega. Mislila sem, da ga lahko za nekaj trenutkov pustim samega z bratom in sestro, ker me je bolel trebuh in sem morala na stranišče. Ko sem se vrnila, je stal v kadi, odšla sem v dnevno sobo. Po dveh ali treh minutah sem se vrnila, sin pa je lebdel na vodi. Bilo je strašno,« je opisala tragični dogodek in planila v jok.



Tožilec je za mater zahteval dve leti zapora brez možnosti pogojne kazni, saj je menil, da dojenček ne bi umrl, če bi bila ob njem. Obdukcija je pokazala, da dojenček ni bil zlorabljen in da je umrl zaradi utopitve. Umrl dan pred maminim rojstnim dnevom Sodnica je bila bolj razumevajoča. V obrazložitvi sodbe je dejala, da »mama nosi svojo krivdo, ker je po lastni krivdi izgubila otroka, in je že bila obsojena na dosmrtni zapor, ker bo živela s to krivdo«. Sodnica je dodala, da vsi vedo, da dojenčkov ne puščamo samih brez nadzora odraslih in da je ironija usode, da je sinček umrl dan pred materinim rojstnim dnevom. V dobro ji je štela, da vsak dan sinu na grob nosi torte in vsakič, ko zapusti dom, poljubi sinovo fotografijo. Poleg tega skrbi za preostala dva otroka, ki imata fizične težave in ju vozi na fizioterapije, k psihiatru, logopedu, pediatru … »Prosim vas, ne razglašajte jo za neodgovorno mamo,« je še dejala sodnica v sodbi, ki je šokirala Francoze.