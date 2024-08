Pretresljivi prizori s kraja tragične nesreče: trčila tovornjak in avtobus (FOTO)

Malo pred 8. uro je med Umko in Ostružnico v Srbiji prišlo do hudega trčenja tovornjaka in avtobusa. V nesreči je ena oseba izgubila življenje, več kot 20 ljudi pa je poškodovanih, poroča RTS.

Reševalne ekipe pa so hitro prispele na kraj dogodka, da bi nudile pomoč poškodovanim. Pretresljive fotografije iz kraja nesreče prikazujejo razbitine in reševalce, ki pomagajo ranjenim.