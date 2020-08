Pretresljivi prizori: na kraju nesreče še vedno stvari pokojnih deklic (5 in 9)

Na dan prihajajo pretresljive podrobnosti tragične nesreče, ki se je v ponedeljek zvečer zgodila na cesti med Maslenico in vasjo Zaton Obrovački v okolici Zadra . Tam sta na kraju nesreče umrli deklici, stari pet in devet let, njun oče in še ena deklica pa sta huje poškodovana.Hrvaški novinarji so tudi dan po nesreči tam naleteli na pretresljive prizore. Kot poroča 24sata, so ob in na križišču regionalne ceste, ki pelje proti Svetem roku, še vedno kosi avtomobila, kot so volan, vrata in sedeži, videti pa je tudi nekatere osebne stvari pokojnih deklic. Rdeč audi, v katerem so bili oče in tri deklice, je sodeč po fotografijah, ki so jih objavili hrvaški mediji, praktično neprepoznaven.Po do zdaj znanih informacijah je voznik fiata (66) zagrebških registrskih oznak v križišču izsilil prednost 49-letniku v audiju, ki je imel nameščene zadarske tablice.