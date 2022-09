Pretresljivi prizori z Reke, v hudem neurju umrl moški (VIDEO)

V silovitem neurju, ki je v sredo zajelo Reko in povzročilo hudourne vode v mestu, je umrl en moški. Našli so ga v hudourni vodi pod avtom, umrl pa je pred prihodom reševalcev v sredo zvečer, so sporočili iz policijske uprave primorsko-goranske županije.

Državni hidrometeorološki zavod je za dele Hrvaške za danes razglasil oranžni alarm, ki pomeni nevarno vreme, za preostale dele države pa je napovedal potencialno nevarno vreme.

Hudourne vode so poplavile ceste v središču Reke in popolnoma ustavile promet, mnogi pa so ostali ujeti v svojih avtomobilih. Voda je poplavila vhode in kleti nekaterih od zgradb ter vdrla v eno od otroških igralnic, od koder so gasilci nato reševali otroke, je poročal spletni portal Novi list.

Tudi danes nevarnost za poplave

Poplave na Reki. FOTO: Nel Pavletic, Pixsell

V sredo je na Reki po podatkih hrvaškega portala RiMeteo padlo 222 litrov padavin na kvadratni meter, samo od polnoči do druge ure zjutraj pa še dodatnih 46 litrov na kvadratni meter. V mestu so tudi danes možne poplave ter prekinitev oskrbe z elektriko in vodo. Zaradi poslabšane vidljivosti in spolzkih cestišč so nevarne tudi razmere za vožnjo.

Danes bi po napovedih zavoda na Reki lahko padlo še okoli 80 litrov padavin na kvadratni meter. Umiritev vremenskih razmer v tem delu pričakujejo v petek.