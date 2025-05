Pretresljivi posnetki: poskušali ugrabiti hčer kripto mogotca, kamere so vse posnele (VIDEO)

V zadnjih nekaj mesecih je bilo v Franciji in širše po Evropi več primerov ugrabitve – ali poskusov ugrabitve – uperjenih proti vidnim osebam iz sveta kriptovalut. Ena zadnjih žrtev naj bi bila hči soustanovitelja in direktorja francoskega podjetja za trgovanje s kriptovalutami Paymium, ki je danes zjutraj v Parizu zbežala pred ugrabitelji, poroča EuroNews.

Po poročanju francoskega Le Parisiena, ki ga povzema Index, je ženska hodila po ulici s partnerjem in njunim dojenčkom v vozičku, ko so jo nekaj po osmi uri zjutraj napadli neznanci. Maskirani napadalci so jo poskušali stlačiti v bel kombi, vendar jih je njen partner odgnal.

Na spletu so objavlili video posnetek napada, prikazuje tudi pogumne mimoidoče, ki so paru priskočili na pomoč. Eden od mimoidočih je s tal pobral pištolo, ki je napadalcu padla, in jo uperil nazaj proti njim. Drug mimoidoči pa je proti napadalcem vrgel rdeč gasilni aparat. Ko ugrabitev ni uspela, so storilci pobegnili z vozilom.

Za ogled posnetka počakate nekaj trenutkov, da se naloži:

V zadnjih mesecih so po vsej Franciji in Evropi zabeležili porast primerov ugrabitev, katerih tarče so bili kripto podjetniki in člani njihovih družin.

V začetku maja so v 14. pariškem okrožju ugrabili očeta enega od vodilnih kriptomenedžerjev, medtem ko je sprehajal psa. Na prostost so ga spustili šele po treh dneh. Ugrabitelji so od njegovega sina zahtevali večmilijonsko odkupnino in mu kot dokaz poslali video, na katerem je bil prikazan odrezan prst, poroča Franceinfo.

V začetku januarja sta bila ugrabljena David Balland, 36-letni soustanovitelj francoskega kriptopodjetja Ledger, in njegova partnerica. Ugrabili so ju iz njunega doma v majhni občini Méreau v severnem osrednjem delu Francije.

Eric Larchevêque, Ballandov poslovni partner in soustanovitelj podjetja Ledger, je takoj sprožil alarm, ko je prejel video posnetek z Ballandovim odrezanim prstom in zahtevo po odkupnini v kriptovalutah.

Poskuse ugrabitve kripto mogotcev in njihovih družinskih članov so zabeležili tudi v Španiji in Belgiji.