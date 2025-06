Pretresljiva nesreča: ob neuspešni reanimaciji utopljen 19-letni maturant

Velika tragedija je pretresla Subotico in okolico, potem ko je v nedeljo popoldne, okoli 17. ure, v Čantavirskem jezeru življenje izgubil devetnajstletni Arnold Čečei, maturant Tehniške šole »Ivan Sarić«.

Po dostopnih informacijah so njegovo telo v vodi opazili občani, ki so mu takoj priskočili na pomoč in poskušali z oživljanjem, a žal brez uspeha. Kljub hitri intervenciji in prihodu reševalcev za mladega fanta ni bilo rešitve.

Srbski mediji poročajo, da so pristojni odredili obdukcijo, ki naj bi ugotovila natančen vzrok smrti.

Izobesili črno zastavo

Novica o izgubi mladega življenja je globoko pretresla šolo, družino, prijatelje in celotno skupnost, krajevne oblasti pa znova opozarjajo prebivalce, zlasti mlade, na previdnost ob vodi, še posebej tam, kjer ni reševalcev iz vode.

V znak žalovanja so na pročelju Tehniške šole poleg državnih simbolov izobesili črno zastavo, poroča blic.rs.