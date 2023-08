Pretresljiva izpoved ženske, ki je bežala z umorjenim navijačem: Vpila sva, ubili naju bodo (VIDEO)

Objava Grkinje Marianne Galani na družbenih omrežjih je šokantna, v Grčiji pa se je razširila kot požar. Kot poroča eden najbolj branih grških portalov Protothema.gr, je Marianna Galani skupaj z nesrečnim Michalisom Katsourisom bežala pred zagrebškimi huligani.

Njen zapis, o katerem obširno poročajo grški mediji, objavljamo v celoti.

»Živim v Nea Filadelfeii, 100 metrov od stadiona, in delam v kavarni AEK-a, zato sem fanta zelo dobro poznala. Vse, kar želim narediti, je kričati od besa. Zakaj ste nas vse pustili nezaščitene? Zakaj ste zamudili, ko sva vas poklicala? Zakaj ste prišli čez pol ure, ko sva kričala, da nas pobijajo? Zakaj ste pustil te ljudi nemoteno v naše mesto? Zakaj? Zakaj? Zakaj? Nikoli ne bom pozabila, kaj sem sinoči doživela. Bežala sva, da bi pobegnila. Množica ljudi, oblečenih v črno, je zabodla, kogarkoli je našla pred seboj, in metala kamenje v naše glave. Prišli so pobijat. In vse to ob 10. uri zvečer, ko so bili okoli stadiona majhni otroci in družine ... Srečno ti želim, Michalis, od vseh, ki smo te imeli srečo spoznati,« je zapisala Marianne.

Napaka policistov

Predsednik sindikata jugovzhodne policije Atike Giorgos Kalliakmanis je za ERT spregovoril o napakah svojih kolegov, policistov ELAS, ki so na koncu privedle do izgube življenja 29-letnega Michalisa Katsourisa, ki je umrl v spopadih med navijači AEK in Dinamom.

»Življenje je izgubil mladenič. Ni opravičila! Glede vstopa teh ljudi v Grčijo je obstajal dokument hrvaških in črnogorskih oblasti, v katerem je pisalo, da so konkretni zločinci, kriminalci, da bodo vstopili v državo in poskušali priti v prestolnico ter povzročiti nerede. Pravzaprav so v tem dokumentu omenjene tudi registrske številke in znamke avtomobilov. Tako bi lahko policija tem ljudem zelo enostavno prepovedala vstop v državo, čeprav so evropski državljani, čeprav prihajajo iz schengenske države,« je dejal Kalliakmanis.

Glede odgovornosti policije je pojasnil, da je »ogorčenje ministra upravičeno, prav tako vodje grške policije«. »Ko slišimo takšne informacije, smo vsi ogorčeni, ogorčen sem tudi kot policist. Ni mogoče, da nekateri policisti ravnajo tako otročje,« je poudaril.

Kot je dodal, je operativni center GADA ves čas klical regionalne službe in spraševal, ali so Hrvati prišli, »vendar nekateri niso niti odprli dokumenta, da bi vedeli, zakaj se postavlja tako vprašanje, kakšni Hrvati so in zakaj prihajajo,« poročata Slobodna Dalmacija in Jutranji list.