Pretresljiva izpoved: Soprog, hrvaški konzul, me zlorablja in nihče mu nič ne more

»Že dolgo časa trpim nasilje, vse od rojstva prvega otroka, ampak pred novembrom 2021 se ga nisem upala prijaviti. To so počeli sosedje. Večkrat sem bila tiho, ker me je Hrvoje prosil, naj ga ne prijavljam, ker bo izgubil naziv in status konzula. Obljubil mi je, da se nikoli ne bo ponovilo, da se bo izboljšal. A se je vse nadaljevala med mojo drugo nosečnostjo. Sosedje so mi priča, redno so ga prijavljali, ampak se je vsakokrat pometlo pod preprogo,« je za srbski Blic spregovorila mama dveh otrok in zdravnica iz Srbije Jelena, ki je bila poročena s hrvaškim konzulom Hrvojem Vukovićem.

Bila je žrtev družinskega nasilja, letos pa so Vukovića le umaknili s položaja, piše medij. A ne zaradi nasilja, temveč zaradi diplomatskega škandala, ki ga je storil, piše Blic. Jelena je sedaj spregovorila, kaj vse je doživljala. Na medij se je obrnila zato, ker je že mesece v strahu za svoje življenje in življenje njunih dveh punčk.

Med drugim je spregovorila o tem, da ima njen soprog težave z alkoholizmom in psihoaktivnimi substancami in je nekoč pozabil na strehi avtomobila svojega otroka v nosilki. Ravno pravi čas je mimo prišel Jelenin brat, ki je otroka prevzel, Hrvoje pa namesto, da bi mu bil hvaležen, se je zaletel vanj z avtom in ga vozil na pokrovu avtomobila.

Za nasilje ga je prijavila tudi v devetem mesecu nosečnosti, ko jo je odrival in potem še pozneje, ko jo je odrival in se drl nanjo.

Pravi, da je konec lanskega leta prijavila moža na policijo, a so ji rekli, da ne bi nič dosegla, ker konzula ščiti diplomatska imuniteta. Kljub večkratnem nasilju mu niso niti preprečili približevanja in komunikacije z žrtvijo nasilja, še piše Blic.