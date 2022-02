Pretresljiva izpoved očeta: Marija je umrla v mojih rokah, nisem jim mogel pomagati

»Hči Marija je umrla v mojih rokah, krvavela je in se zadušila, jaz pa ji nisem mogel pomagati.« To so besede Radivoja Maksimovića, očeta 29-letne Marije, ki je v srbskem kraju Venčane umrla po hudi nedeljski nesreči. V njeno okvarjeno stoječe vozilo je trčilo drugo vozilo, ki ga je upravljal 74-letni trener karateja. Nesrečni oče je nemudoma prihitel na kraj, kjer je skušal pomagati Mariji, a zaman. »Krvavela je, imela je hude poškodbe. Dušila se je in komaj je še lovila sapo. Skušal sem ji izvleči jezik, a ni pomagalo. Ničesar nisem mogel storiti.« Z ženo sta ostala brez hčere, vendar ne krivita nikogar. »Nihče si ne želi, da se kaj takšnega zgodi. Ne bi se smelo zgoditi, pa se je. A Marija si tega ni zaslužila ...«

Voznika, ki je trčil v Marijo, so policisti po nesreči pridržali, očividci pa pravijo, da je bil vidno pretresen. Eden od domačinov pripoveduje: »Pravijo, da so ga zaslepile dolge luči nasproti vozečega vozila in da zato ni videl ustavljenega vozila.«

Marija sicer ni imela ustreznega brezrokavnika opozorilnih barv, okvarjeno vozilo pa menda ni bilo označeno s trikotnikom, ki voznike v takšnih primerih opozori na nevarnost.