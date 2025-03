Pretresljiva izpoved matere dečka, ki je umrl na poti v bolnišnico: »Nimamo več moči za življenje«

Tragedija, ki je pretresla Leskovac – sedemletni deček je umrl zaradi sepse, preden je sploh prispel v Klinični center Niš. Starši so ob izgubi popolnoma obupani, mati je v solzah izjavila: »Nimamo več moči za življenje.«

Večkrat so ga poslali domov, nato se je ponoči stanje kritično poslabšalo.

Po besedah družine je imel deček vročino, bolečine v trebuhu in slabost, zato so ga v ponedeljek odpeljali v zdravstveni dom v Leskovcu. Kljub dvema obiskoma pri zdravniku so jih vsakič poslali domov s terapijo, ki je vključevala antibiotik in zdravila proti slabosti.

Toda ponoči se je njegovo stanje dramatično poslabšalo. Oče in mama sta ga v kritičnem stanju pripeljala nazaj v bolnišnico, tam so ga zdravniki intubirali in ga z rešilnim avtomobilom odpeljali v UKC Niš. Žal je deček umrl med prevozom, in sicer kljub poskusom reanimacije ob prihodu v bolnišnico.

Njegov oče Miroslav v solzah pravi: »Ne morem verjeti, da sem izgubil otroka v samo 12 urah.«

Zdravstveni dom: »Otrok je bil pregledan, primer bomo preiskali«

Direktorica leskovškega zdravstvenega doma Suzana Mitić je izjavila, da je bil deček dvakrat pregledan in napoten v bolnišnico. Dodala je, da bo sprožila notranji nadzor, ob tem pa je ministrstvo za zdravje napovedalo preiskavo primera.

UKC Niš in OB Leskovac sta v skupnem sporočilu potrdila, da je bil deček sprejet v kritičnem stanju, stanje pa se mu je hitro slabšalo. Po poskusih reanimacije so lahko le še potrdili smrt.

Zdravstvene oblasti zdaj preiskujejo, ali bi lahko dečka rešili, če bi bil prej ustrezno obravnavan, poroča blic.rs.