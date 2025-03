Pretresljiv prizor: Ženska nezavestna, otrok joka v vozičku, pravi šok pa v bolnišnici!

Mimoidoča, ki se je sprehajala ob reki Dravi v mestu v Slavoniji, je bila šokirana, ko je na priljubljeni sprehajalni promenadi zagledala zapuščen otroški voziček z jokajočim fantkom in žensko v grapi.

Mati pijana kot čep

Takoj je poklicala policijo, prišla je reševalna ekipa in neodzivno 38-letnico odpeljala v bolnišnico, je navedel Jutarnji list. Šele tam je sledil šok, saj so ugotovili, da je ženska močno pijana, v krvi je imela namreč 3,88 promila alkohola. Pri tem se je tudi poškodovala, saj je padla z višine petih metrov.

Policisti so ugotovili, da sta se mati in otrok odpravila na sprehod po mestu, potem ko je mama spila večjo količino alkohola, zaradi česar je padla z roba brežine. Nemočen otrok je ostal v vozičku brez nadzora na mrazu. Mama je tako ogrozila njegovo zdravje in varnost ter zagrešila kaznivo dejanje kršitve otrokovih pravic.

V primer se je takoj vključil center za socialno varstvo (CSS), ki je v preteklosti že obravnaval družino 38-letnice. Pristojno sodišče je namreč v postopku glede starševskega varstva lani julija odločilo, da mora otrok živeti pri materi, med številnimi težavami v družini pa se je izkazalo, da je čezmerno pitje alkohola pri materi zelo skrb vzbujajoče.

Priznala, da je spila dva litra vina

Območna služba CSS se je nato odločila, da otroka loči od materine družine in ga namesti v očetovo. »Res je, da sem se tisti dan sprehajala ob Dravi. Sina sem peljala v vozičku in spomnim se, da sem spila dva litra vina, drugih alkoholnih pijač pa se ne spomnim. Med sprehodom sem padla, se poškodovala in izgubila zavest. Zbudila sem se v bolnišnici. Zavedam se, da sem ravnala neodgovorno, a za otroka normalno skrbim. In tisti dan moj sin ni bil premalo oblečen,« se je branila mati. Tožilstvo je zanjo zahtevalo pogojno kazen enega leta s štiriletno preizkusno dobo.