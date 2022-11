Pretresljiv posnetek nasilja iz doma upokojencev: varovanko klofutala in brcnila, ob tem se je celo smejala (VIDEO)

V Domu starejših občanov v Peči so aretirali dve delavki zaradi posnetka, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, na katerem je prikazano, kako grdo ravnata s starejšo žensko, je sporočila kosovska policija. Zaradi tega primera so suspendirali štiri medicinske sestre. Pojasnjujejo, da so bili osebi prijeti okoli 14.10 in da bodo v sodelovanju s tožilstvom izvedeni nadaljnji ukrepi, poroča Kossev.

Na posnetku je moč videti, kako se starka poskuša braniti, medtem ko jo delavka večkrat udari po obrazu in brca v trebuh. Osnovno tožilstvo v Peči je sporočilo, da sta v tem primeru angažirana dva tožilca. Dorian Yuniku, eden od dveh tožilcev v tej zadevi, je medijem povedal, da so aretirali dve osebi z začetnicama A.P. in A.R.

Medicinska sestra Aurona Peljaj, ki so jo aretirali po objavi posnetka njenega pretepanja starke v Domu starejših občanov na družbenih omrežjih, je na policiji podala sramoten zagovor. Trdila je, da se je v resnici branila pred starko, čeprav se na posnetku jasno vidi, da se celo smehlja, medtem ko klofuta nesrečnici.

Oče medicinske sestre, Naim Peljaj, se je javno opravičil za dejanja svoje hčerke. V izjavi za Kljan Kosova se je tudi javno opravičil družini Nure iz Đakovice in dejal, da so objavljeni posnetki močno prizadeli njega, pa tudi njegovo družino, poroča srbski Kurir.