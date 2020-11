Pretepel in zakuril svojo soprogo, nato prijavil njeno izginotje

Francosko sodišče je obsodil Jonathanna Davala na 25 let zapora, ker je umoril svojo ženo. Ta primer je šokiral državo.

Ko so na sodišču brali obtožnico zoper 36-letnika, se je ta obrnil proti svoji družini in družini umorjene žene ter dejal: »Oprostite mi, oprostite mi!«



Daval je med sojenjem priznal, da je svojo ženo najprej pretepel, jo zadavil, njeno telo pa nato zažgal v gozdu. Še prej pa je prijavil njeno izginotje. Ostanki Alexije Daval so bili skriti v gozdu v bližini mesta Gray-la-Ville na vzhodu Francije leta 2017. Morilec je policiji sprva dejal, da je Alexia (29) odšla na tek, a se ni nikoli vrnila.



Tožilstvo je zanj zahtevalo dosmrtno kazen, saj je po njihovem šlo za »popoln zločin v zakonu«. Spomnili so tudi, kako se je Daval po izginitoju žene pojavil na novinarski konferenci skupaj z družino ter prosil za pomoč. tri mesece kasneje pa je priznal umor, ko je povedal da je po prepiru ženo pretepel tako, da je z njeno glavo udarjal v betonski zid in jo davil. Sprva je zanikal, da je zažgal njeno truplo, kasneje pa priznal.



Zločin je šokiral mesto v Franciji, piše Večernjilist. V spomin umorjene se je na tihe demonstracije odpravilo približno 10 tisoč ljudi iz Gray-la-Ville.