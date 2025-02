Pretep v zaporu: množični morilec Uroš se je stepel s sojetnikom

Poročali smo že, da je Uroš Blažić (21) obsojen na 20 let zapora zaradi masakra, ki ga je izvedel 4. maja lani, ko je ubil devet ljudi in huje ranil 12 žrtev. Sodbo je, kot poroča srbski Kurir, dočakal brez čustev, z dvignjeno glavo.

Zaprli so ga v Okrožni zapor v Smederevu. Tam je zdaj prišlo do fizičnega spopada med množičnim morilcem in enim od priprtih oseb, a je zaporniška uprava hitro posredovala.

Po poročanju Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij sta Blažić in drugi zapornik v svoji celici najprej prišla v besedni spor, ki je nato prerasel v fizični obračun.

Varnostna služba je nemudoma posredovala in oba odpeljala na zdravniški pregled, kar je običajen postopek v takih primerih. Po pregledu so ju premestili v ločene celice, da bi preprečili morebitne nadaljnje incidente. Primer je bil prijavljen pristojnemu sodišču, ki bo odločilo o morebitnih disciplinskih sankcijah za vpleteni osebi.

Blažićeva pritožba zavrnjena

Neuradno je znano, da se je Blažić že decembra pritoževal, da je bil v zaporu napaden, ko je stavkal z gladovno stavko, saj naj uprava zavoda ne bi ukrepala. Sodnik je njegovo pritožbo zavrnil kot neutemeljeno.

20-letna zaporna tudi za njegovega očeta

Njegov oče Radiša je prav tako obsojen na 20 let zapora zaradi nezakonitega posedovanja orožja, streliva in eksplozivnih sredstev. Krivdo je na sojenju zavrnil in zatrdil, da ne ve, kje je sin dobil orožje. Da je oče nedolžen, je vztrajal tudi obtoženi.

