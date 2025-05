Pretep navijačev v Splitu, prebivalci v šoku: »Še vedno prihajam k sebi« (VIDEO)

Pred današnjim nogometnim derbijem med splitskim Hajdukom in zagrebškim Dinamom v Splitu je zjutraj v četrti Pujanke prišlo do množičnega pretepa med navijači. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, so v splitsko bolnišnico sprejeli pet poškodovanih oseb. Dve sta huje poškodovani, a izven življenjske nevarnosti, poškodovan je bil tudi policist.

»V bolnišnico so sprejeli štiri navijače, od katerih sta dva huje poškodovana, a izven življenjske nevarnosti, potrebovala pa bosta nadaljnjo zdravniško pomoč. Dva sta bila lažje poškodovana, sprejet je bil tudi policist z lažjimi poškodbami,« je za Hino povedala tiskovna predstavnica bolnišnice.

Med poškodovanimi so tako navijači Hajduka kot Dinama. Derbi prve hrvaške nogometne lige je policija razglasila za tekmo visokega tveganja.

Posnetki so bili objavljeni na družbenem omrežju X (tukaj, tukaj in tukaj)

Po poročanju portala Dalmacija danas je stanovalec iz bližnje stavbe dejal: »Še vedno prihajam k sebi. Slišali so se kriki, vpitje, vreščanje. Nenadoma stampedo kakih sto ljudi, bežali so naokrog po cesti.«

Policija pridržala več kot sto udeležencev

Po jutranjem spopadu navijaških skupin je policija sicer pridržala več kot sto udeležencev. V prerivanju je bilo po poročanju policije vpletenih okoli 50 zamaskiranih navijaške skupine Dinama Bad Blue Boys.

Po neuradnih informacijah naj bi se navijaški skupini dogovorili za pretep v Pujankah. Številčno premoč naj bi sicer imeli navijači Torcide, ki podpirajo Hajduk.

Po 32 tekmah hrvaškega prvenstva je Hajduk na drugem mestu lestvice, po točkah (56) pa izenačen z vodilno Rijeko. Dinamo ima na tretjem mestu le točko manj štiri kroge pred koncem.

