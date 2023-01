Presenetljiva odločitev: znano, koliko časa bo Sanader še za zapahi

Nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader, zdaj star 69 let, bi lahko ostal za zapahi do svojega 80. leta, poroča hrvaški Jutarnji list. Tako kažejo tri doslej izrečene pravnomočne obsodbe. Čeprav so doslej domnevali, da v zaporu ne bo preživel več kot 15 let, zdaj kaže drugače. Upoštevali so namreč novejše zakone, ki so sicer milejši za posamezna očitana dejanja, vendar ne vsebujejo omejitve na največ 15 let zaporne kazni skupaj.

Za nezakonito delovanje v času njegovega predsedovanja vladi je Sanader po končanem tretjem sojenju zahteval poenotenje kazni v vseh treh že končanih sojenjih. hotel je, da mu skupno prestajanje časa za zapahi skrajšajo.

Zdaj je znana nepravnomočna odločitev, in sicer da mora Sanader za kazniva dejanja v primerih Filmi Media, Paninska in Ina - MOL v zapor za 18 let in 8 mesecev. S poenotenjem so mu kazen skrajšali le za dva meseca. Do zdaj je v za zapahi preživel že 7,5 let. Teoretično lahko zaprosi za predčasni izpust po dveh tretjinah prestane kazni. Tolmačenje odredbe o poenoteni kazni nakazuje, da bo Sanader za rešetkami vsaj še dve leti, če ne celo več, še piše Jutarnji list.