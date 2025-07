Preprečili likvidacijo na bazenu! Policija aretirala M.M. (28), kdo naj bi bil tarča morilca še ugotavljajo

Pripadniki policije v Kraljevu so aretirali M.M. (28) iz Novega Sada zaradi suma, da je v tem mestu načrtoval likvidacijo.

Vklenili so ga, ker je varnostnik na bazenu v Kraljevu opazil moškega z masko in pištolo ter o tem takoj obvestil policijo, navajajo Novosti. Aretirali so ga, ko je poskušal pobegniti policiji, ki je prišla zelo hitro. Med poskusom pobega je padel z motorja, je za srbske medije povedal vir.

Dodal je, da je s seboj nosil tudi torbo z rezervno garderobo, ki jo je verjetno nameraval nositi po storjenem kaznivem dejanju.

Kdo naj bi bil tarča morilca na bazenu, policija še ugotavlja. M. M. naj bi bil sicer star znanec policije.