Prepoznate prsato deklino? Podtaknila mu je drogo in ukradla za pol milijona nakita (FOTO)

Ko beremo nekatere izpovedi žrtev, se nam zdi, kot da gre za filmski scenarij. A včasih je tako kruto žal življenje.

Policisti iz Miamija iščejo prsato dekle, ki naj bi 8. maja v središču Miamija drogirala moškega in ko je zaspal, pobrala 600 tisoč evrov vreden nakit (med drugim dve uri Rolex) in jo ucvrla.

Smola za deklino z globokim dekoltejem je, da so jo pri tem dejanju ujele kamere. Njene fotografije so se hitro razširile po družabnih omrežjih, kako hitro jo bodo ujeli, pa bomo šele videli.

Marsikdo se sprašuje, kako so se prekrižale poti bogataša in prsate ženske? Spoznala naj bi se v baru, okoli 5.30 pa naj bi jo povabil k sebi na malo bolj intimno druženje. Po prvi pijači je izgubil zavest, k sebi pa je prišel šele okoli poldneva. Nakita, pa tudi ženske ni bilo več.

Na pomoč je poklical policijo, ki so hitro zbrali posnetke. Med drugim so opazili, da s seboj nosi dva papirnata kozarca. Z razlogom: da na kraju ni njenega DNK, pa tudi, da je organom pregona otežila ugotoviti, kaj mu je podtaknila v pijačo, poroča New York Post.