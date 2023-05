Prepir očeta in sina se je končal tragično: Dejanu na pločniku ni bilo več pomoči

Dejan M. iz Obrenovca je umrl zaradi spleta tragičnih okoliščin. Kot pišejo srbski mediji se je sprl z mladoletnim sinom (17) najprej doma, nato pa še na ulici.

Prepir se je usodno končal, saj sta oče in sin, sicer gre po besedah sosedov za mirno družino, odšla na ulico, kjer se je nesrečnik spotaknil, padel in nato z glavo udaril v robnik. Poškodba, ki jo je dobil pri padcu, je bila usodna. Zdravniki nujne medicinske pomoči so ob prihodu na kraj dogodka potrdili smrt. Truplo so poslali na obdukcijo, kjer bodo ugotovili točen vzrok.

Šokirani sosedje družine medtem v pogovoru za Nova.rs ne skrivajo začudenja nad vsem, kar se je dogajalo. »Gre za normalno in mirno družino, ne vemo, da bi bile med njimi prej kakšne težave. Dejan je delal kot varilec v nekem podjetju, grozno, kar se je zgodilo.«

Neuradno, piše omenjeni portal, naj bi bil mladoletnik policiji že od prej znan zaradi kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem in mamili.

