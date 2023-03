Preobrat: izginuli milijarder je menda živ

Pred desetimi dnevi je izginil kitajski milijarder, predsednik in izvršni direktor investicijske banke China Renaissance Bao Fan, ki velja za enega najbolj znanih imen kitajske tehnološke industrije.

Znanci in sodelavci ga niso mogli priklicati na telefon, dosegljiv ni bil niti prek nobenega od drugih kanalov, zato so se mnogi bali, da se mu je zgodilo kaj hudega, njegovo izginotje pa da je del obračuna kitajskega predsednika Xi Jinpinga z nekaterimi finančnimi akterji, ki jih sumijo korupcije. Xi Jinping je takrat zatrdil, da z milijarderjevim izginotjem nima nič, zdaj pa so iz omenjene banke sporočili, da je z Baom vse v redu in naj bi sodeloval v preiskavi, ki jo izvajajo »določeni organi v Ljudski republiki Kitajski«.

Tiskovni predstavnik banke je ob tem zatrdil, da bo banka »sodelovala in pomagala pri vseh morebitnih preiskavah, če bodo ustrezne oblasti to od njih zahtevale«, ni pa razkril več informacij o tem, kje naj bi bil Bao Fan oz. o kakšni preiskavi pravzaprav gre. Poslovnež je sicer oblastem že v začetku februarja pomagal pri preiskavi proti nekdanjemu kolegu in nekdanjemu predsedniku banke Congu Linu, nedolgo zatem se je za njim izgubila vsaka sled. Vrednost delnic banke China Renaissance je tako strmoglavila za več kot 50 odstotkov. Prejšnji teden so si nekoliko opomogle, a so še vedno daleč od vrednosti, ki so jo dosegale pred 16. februarjem.