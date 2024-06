Preminila je Francoise Hardy, ikona francoske glasbe

Umrla je francoska pevka Francoise Hardy. Stara je bila 80 let. Njen kristalno čisti glas in melanholična besedila so jo v 60. letih minulega stoletja izstrelila med mednarodne zvezde. Njeno smrt je v torek obelodanil njen sin Thomas Dutronc, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Leta 2004 so Hardy odkrili limfom, leta 2019 pa je sporočila, da ima raka grla. V radijskem pogovoru leta 2021 je Hardy, ki je izgubila sluh na eno uho, podprla predlog zakona o evtanaziji.

Hardy je edina francoska glasbenica, ki se je leta 2023 pojavila na lestvici 200 največjih pevcev vseh časov, ki jo je objavila revija Rolling Stone. Poleg materne francoščine je pela tudi v angleščini, italijanščini in nemščini. Njena kariera je trajala več kot pol stoletja in obsega skoraj 30 studijskih albumov.

V 60. letih minulega stoletja in kasneje je Hardy veljala za pop ikono in modno muzo. Pevec legendarne skupine Rolling Stones Mick Jagger jo je opisal kot »idealno žensko«, Bob Dylan je zanjo napisal pesem, ženske po vsem svetu pa so posnemale njen modni slog in posvojile njene melanholične pesmi.

Babica ji je govorila, da je »ostudna«

Njena pevska kariera se je začela leta 1962 z debitantskim singlom »Tous les garcons et les filles«, v katerem je sicer zadržana Hardy objokovala svoj status brez ljubezni. Singel so prodali v milijon izvodih, Hardy pa je nemudoma postala zvezda generacije povojnih francoskih pop pevcev. Sledilo je več uspešnic, od balade »Mon Amie La Rose« do skladbe »Comment te dire adieu«. Kasneje je postala tudi model za številne modne oblikovalce, vključno z Yvesom Saint Laurentom in Pacom Rabannom.

Hardy se je rodila 17. januarja 1944 v nacistično okupiranem Parizu materi samohranilki. Njena babica ji je govorila, da je »ostudna« in da ne bo nikoli našla fanta. Šele ko je leta kasneje Jagger izjavil, da je vanjo zaljubljen, je spoznala, da ni zgolj »naivno neprivlačno dekle«, kar so jo prepričevali v domačem okolju.

Bila je vplivna ikona tako v svetu mode kot glasbe. FOTO: Georges Bendrihem Afp

Nekaj let je bila poročena s francosko glasbeno zvezdo Jacquesom Dutroncom, od katerega se je ločila leta 1988. Paru se je leta 1973 rodil sin Thomas, ki je kasneje tudi sam postal glasbenik. Pred Dutroncem je bila v razmerju s fotografom Jean-Mariejem Perierjem.