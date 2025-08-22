Prejšnji večer se je razšla s fantom, zjutraj se je vrgla v smrt z višine 4700 metrov (VIDEO)

Izkušena padalka je skočila v smrt z višine 4700 metrov, dan po tem, ko je končala razmerje, je navedel The Telegraph.

Obdukcija je pokazala, da je umrla zaradi več poškodb, ki jih je utrpela pri udarcu ob tla, toksikološki testi na alkohol in droge pa so bili negativni. Ni jemala nobenih zdravil.

Jade Damarell (32) ni odprla ne glavnega ne rezervnega padala in je izklopila napravo za samodejno spuščanje, preden je 27. aprila padla na kmetijska zemljišča v bližini letalske baze v Shotton Collieryju v angleškem okrožju Durham, je razvidno iz zaključka večmesečne preiskave.

Damarellova je ob tem pustila tudi navodila za odklepanje zaklenjenega zaslona svojega mobilnega telefona, v mapo z zapiski pa je vnesla več poslovilnih sporočil in informacij o svojih financah.

Partner potrdil, da sta se razšla noč pred usodnim skokom

32-letnica je bila navdušenka nad padalstvom in je imela za seboj več kot 500 skokov. Dan pred smrtjo je opravila šest rutinskih skokov. Ob tragediji je njen bivši partner razkril, da sta se razšla noč pred usodnim skokom. O razmerju ni povedal nobenih drugih podrobnosti, razen tega, da sta se spoznala prek skupne strasti – padalstva.