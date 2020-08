Preiskovalka prepričana: misterij z malo Maddie bo razrešen

Maddie. FOTO: Pa

Po 13 letih od izginotja (poleti 2007) se tako sorodniki, kot policija in svetovna javnost nadejajo, da bodo preiskovali zdaj, zdaj razkrili skrivnost o. Deklici, ki je izginila v tisti usodni noči v portugalskem letovišču. Za njo se je izgubila vsaka sled, a preiskovali naj bi bili zadnje tedne na dobri poti, da razkrijejo skrivnost izginotja.Forenzična preiskovalkaje za The Sun povedala, da je optimistična. »Kontakt vedno pusti sled,« je dejala. Gallopova je sodelovala pri iskanju mnogih izginulih in bila večkrat uspešna, čeravno je od izginotja minilo 10 ali več let. Kot pišejo, je pomagala razkriti umor Stephena Lawrenca, Rachel Nickell in umore serijskega morilca Cooperja. »Bilo je toliko primerov, ko se je zdelo, da ni več upanja. Izgledali so kot da smo na začetku, potem pa smo uspeli izkopati nekaj, kar je pripeljejo do rešitve,« je dejala. Tudi glede Madeline, ki je izginila pred 20 leti, je optimistična. »Vedno so me zanimali ti 'hladni' primeri, po vseh teh letih je zelo težko. Ena stvar, ki sem se je naučila, pa je, da nikoli ne reci nikoli.«Po naravi je optimistka in to je prenesla tudi na svoje ekipe. »Koncept, da vsak kontakt pusti sled, drži kot pribito. Težava je po navadi, najti sledi.«Spomnimo, nemška policija je pred tednom dni prekopavala vrt pedofila Christiana B. , ki naj bi bil glavni osumljenec za izginotje Maddie.