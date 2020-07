Preiskovalci našli klet pedofila, ki naj bi ugrabil Maddie (FOTO)

REUTERS PICTURES Madeleine McCann. FOTO: Nacho Doce, Reuters Pictures

Ko je odšel, je kočo porušil

REUTERS Policisti v Hannovru. FOTO: Fabian Bimmer, Reuters

Policisti so dva dni prekopavali manjši vrt v Hannovru, s preiskovanjem naj bi zaključili danes. Gre za zemljišče, na katerem naj bi domnevni ugrabitelj in morileczakopal truplo pogrešane britanske dekliceV preiskavi naj bi sodelovalo več kot sto preiskovalcev. Vrt prekopavajo z ročnim orodjem in manjšim bagrom. Pomaga jim tudi pes. Izkopali so dva betonska bloka, ki sta očitno služila za skrivno klet, poleg tega so našli tudi otroško vedro za igro.Sosed pedofila Christiana B. je povedal, da si je zgradil malo kočo, ki je bila postavljena na betonu. Potem ko je posestvo zapustil, jo je kar porušil.Pretekli mesec je nekdanji Bruecknerjev prijatelj menda razkril, da mu je 43-letni Nemec zaupal, da ima klet, ki jo je želel prekriti s kovino., ki ima zemljišče ob preiskovanem vrtu, je povedal novinarjem, da so bile stavbe, ki so stale na tem zemljišču, uničene leta 2008. Nanj se je spomnil šele, ko je videl, da je policija začela preiskovati posestvo. »Spomnim se njegovega obraza iz novic, spomnim se njegovih psov in kombija. A sem se spomnil šele zdaj, povsem sem pozabil nanj,« je dejal.»Brueckner je imel vrt ob mojem. Prišel je leta 2007 in ga zapustil leto kasneje. Povedal mi je še, da tukaj ni prijavljen. Nikoli ni vrtnaril, nikoli ni nič posadil. Samo sedel je tukaj in pil pivo. V tistem času je bila na vrtu postavljena majhna lesena hišica, v kateri je poleg manjše kuhinje imel pospravljeno orodje. To ni bila hiša, prej koča, ki pa je imela klet. Stavba je bila leta 2008 uničena.« Povedal je še, da so občasno z njim na vrt prišli dekle in dva psa, ki sta na njegovem vrtu opravljala svojo potrebo. Vedno je bil tam parkiran i kombi VW Transporter.