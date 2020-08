Pred trgovino večkrat zabodel dečka (11), nato se je lotil še deklice (FOTO)

Na dan prihajajo pretresljive podrobnosti tragedije, ki se je v jutranjih urah zgodila v hrvaškem mestecu Darda. Kot smo že poročali , je moški (49) na dveh različnih lokacijah z ostrim predmetom poškodoval dva otroka. Tamkajšnji prebivalci so za 24sata povedali, da se je zjutraj odpravil proti občini, da bi se pritožil zaradi računov za elektriko. Pred trgovino je z izvijačem napadel dečka (11), nato pa je odšel še v naselje Mece, kjer jo je skupila še deklica.Deček je v bolnišnici, saj je utrpel več vbodov po glavi, hrbtu in drugod, medtem ko je deklica, ki je bila na rolki, pobegnila in je le lažje poškodovana.49-letnik naj bi se na facebooku pritoževal, da je vseskozi redno plačeval račune za elektriko, a da so mu jo pristojni brez pojasnila odklopili.