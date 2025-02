Pred stanovanjsko hišo našli kovček s truplom

Dunaj je danes pretresla novica, da so v soseski Favoriten odkrili kovček s truplom. Policija je zaprla širše območje, kjer so našli truplo, in uvedla preiskavo. Kdo je umrli človek, še ni znano, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Moški je danes okoli 15. ure obvestil policijo, da je ob smetnjaku našel kovček, v katerem je truplo. Našel naj bi ga pred stanovanjsko hišo, še poroča APA.

Zaenkrat več podrobnosti ni znanih. Policija je širše območje okoli ulice Quellenstrasse zaprla za javnost.