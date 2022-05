Pred pokolom v šoli dekletu poslal fotografijo s srhljivim sporočilom: Imam majhno skrivnost … (FOTO)

V torkovem množičnem streljanju na osnovni šoli Robb v teksaškem mestu Uvalde je bilo ubitih najmanj 19 učencev in dva odrasla, poroča CNN. Krvnik, ki so ga pristojni identificirali kot Salvadorja Ramosa, je mrtev in naj bi deloval sam. Pred masakrom v šoli naj bi streljal na babico, še pišejo ameriški mediji.

Poslal fotografijo in srhljivo sporočilo

Nekdanji sošolec je povedal, da mu je nekaj dni pred napadom poslal fotografije strelnega orožja in streliva, tik pred streljanjem je dekletu, ki ga je komaj kaj poznal, poslal sporočilo, v katerem je namigoval, da načrtuje napad.

»Poobjavila boš fotografijo mojega orožja,« ji je v sporočilu na instagramu 12. maja napisal salv8dor_. »Kaj ima tvoje orožje z menoj?« mu je odgovorila v petek. »Samo označiti te želim,« ji je napisal nazaj. Nato ji je v torek ob 5.43 poslal sporočilo: »Kmalu bom.« Dekle je vprašalo, kaj bo kmalu, na kar je odgovoril: »Ti povem pred enajsto.« Dodal je še, da ji bo poslal sporočilo čez eno uro in jo pozval, naj odgovori. »Imam majhno skrivnost, ki ti jo želim zaupati,« je sporočil z emotikonom, ki se smeji in prekriva usta. »Bodi hvaležna, da sem te označil,« je še napisal. Odgovorila je: »Ne, samo strašljivo je,« in dodala: »Komaj te poznam, in ti me označiš na fotografiji z orožjem?« Njegovo zadnje sporočilo, poslano ob 9.16 v torek, je bilo: »Odhajam.« Streljanje se je začelo okoli 11.32.

Fotografija, ki jo je Ramos poslal dekletu. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Dekle je bilo zgroženo, ko je izvedelo, kaj je storil. »O njem ne vem ničesar, odločil se je, da me označi na svoji objavi za orožje,« je zapisala. »Tako mi je žal za žrtve in njihove družine, sploh ne vem, kaj naj rečem.« Nato je dodala: »Edini razlog, zakaj sem se mu odzvala, je bil, ker sem se ga bala. Želim si, da bi ga vsaj poskušala prepričati, naj ne stori tega zločila. Nisem vedela.«

Ko bi le vedela, kakšne namere ima ... FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Ameriški predsednik nagovoril narod

Joe Biden, vidno pretresen, a tudi jezen, je nekaj ur po prelivanju krvi na osnovni šoli v Teksasu nagovoril narod. »Ko sem postal predsednik, sem upal, da mi tega ne bo treba več ponoviti. Še en pokol, tokrat v Uvaldeju v Teksasu, v osnovni šoli. Žrtve so lepi, nedolžni drugo-, tretje- in četrtošolci ... In koliko je tistih, ki so bili temu priča, ki so gledali, kako umirajo njihovi sošolci, kot na bojišču. S tem bodo živeli do konca življenja,« je začel svoj nagovor. »Ne vemo še veliko, vemo pa nekaj. Vemo, da nekateri starši ne bodo nikoli več videli svojih otrok, nikoli več jih ne bodo uspavali, jih objeli. Nikoli ne bo isto. Izguba otroka je kot da ti nekdo iztrga košček duše,« je dejal Biden, ki je tudi sam izgubil dva otroka – hčerko v prometni nesreči in sina po hudi bolezni.