Pred množičnega storilca stopili svojci žrtev in preživeli: »Ne poznaš me, vendar si me poskušal ubiti!« (VIDEO)

Februarja 2018 je vkorakal v prostore svoje nekdanje srednje šole v Parklandu na Floridi, iz katere so ga leto dni prej izključili, in začel streljati vsevprek: s polavtomatsko puško je v devetih minutah pobil 17 ljudi in številne ranil. S prizorišča pokola je pobegnil, a so ga pozneje prijeli.

Zdaj 24-letni Nikolas Cruz bo do smrti sedel za zapahi brez možnosti pogojne izpustitve, je odločilo sodišče na Floridi, a svojci žrtev so prepričani, da pravici ne bo zadoščeno, dokler bo Cruz živ.

Užaloščeni preživeli streljanja v šoli Parkland in žalujoči sorodniki žrtev so se soočili s strelcem na sodišču, preden je bil obsojen na dosmrtno ječo, v torek so pričali o svojih ljubljenih in občutku varnosti, ki jim ga je ukradel, ter izrazili jezo nad odločitvijo porote, da ne priporoča ga usmrtijo. Nikolas Cruz se je izognil smrtni kazni. »Ne poznaš me, vendar si me poskušal ubiti,« je učiteljica Stacey Lippel rekla Nikolasu Cruzu, ki je bil na sodišču v rdečem zaporniškem kombinezonu, debelih očalih in medicinski maski.

»Oseba, ki sem bil ob 14.20 v sredo, 14. februarja 2018, ni ista, ki stoji tukaj danes. Zlomljen sem in spremenjen in nikoli več ne bom gledal na svet na enak način.« Mnogi od tistih, ki so zastopali stališče, so govorili neposredno s Cruzom, vključno z vdovo žrtve Christopherja Hixona, ki je strelcu povedala, da ni dobil pravice, ki si jo zasluži: »Dali ste darilo - dar milosti in usmiljenja,« Debra Hixon rekel, »nekaj, česar nisi pokazal nobeni od svojih žrtev.«