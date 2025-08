Pred lokalom potegnil nož in smrtno ranil 17-letnika

V sredo zvečer se je pred enim on lokalov v srbskem kraju Novi Pazar sprla skupina najstnikov, spor pa je prerasel v fizični obračun, med katerim je 17-letnik potegnil nož in zabodel vrstnika.

Poleg 17-letnega M. M., ki je bil v Srbiji po poročanju nekaterih lokalnih medijev na počitnicah z družino, sta bila ranjena še dva najstnika, stara 18 in 19 let. Vse tri so reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v bolnišnico, od koder pa so nekaj ur pozneje sporočili žalostno vest, da je najmlajši od trojice žal izgubil bitko za življenje. Druga dva sta izven smrtne nevarnosti. Policisti so 17-letnika, ki ga sumijo, da je M. M. zadal smrtne rane, takoj prijeli, prijeli so še enega nasilneža, prav tako starega 17 let, medtem ko še dva mladoletna udeleženca v prepiru še iščejo.

Kot pišejo srbski mediji, sta se v spor najprej zapletla dva fanta, nato so se jima pridružili še preostali in izbruhnil je vsesplošni pretep. Eden od mladcev je nato od nekod potegnil ostri predmet in nastala je vsesplošna panika, dogodek je namreč prestrašil tudi ljudi, ki so se pred lokalom znašli povsem po naključju. Policisti še ugotavljajo, kaj je bil povod za prepir, po neuradnih informacijah naj bi to bil spor med lokalnima skupinama, ki je trajal že nekaj časa.